В Екатеринбурге мужчина с пистолетом напал на банк
16:46, 13 Сентябрь 2019
Злоумышленник скрылся с места происшествия, когда кассир нажала на тревожную кнопку.
На Уральский банк реконструкции и развития на Учителей 8 напал неизвестный мужчина с гранатой и пистолетами. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УБРиР.
Инцидент произошел в 10 часов утра. Преступник в оранжевом жилете, белой строительной каске, в перчатках и маске зашел в отделение и, угрожая сотруднице банка предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего преступник поспешил покинуть помещение банка.
В УМВД по Екатеринбургу ЕТВ подтвердили информацию о нападении. «На месте работают следственно-оперативные группы полиции, которые проводят комплекс мероприятий», — заявили в пресс-службе. Собаке удалось напасть на след налетчика, но она привела к месту, где преступник оставил свой жилет, добавили в УБРиР. Поиски продолжаются.
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