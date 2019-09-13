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В Екатеринбурге мужчина с пистолетом напал на банк

16:46, 13 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Злоумышленник скрылся с места происшествия, когда кассир нажала на тревожную кнопку.
На Уральский банк реконструкции и развития на Учителей 8 напал неизвестный мужчина с гранатой и пистолетами. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УБРиР.

Инцидент произошел в 10 часов утра. Преступник в оранжевом жилете, белой строительной каске, в перчатках и маске зашел в отделение и, угрожая сотруднице банка предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего преступник поспешил покинуть помещение банка.

В УМВД по Екатеринбургу ЕТВ подтвердили информацию о нападении. «На месте работают следственно-оперативные группы полиции, которые проводят комплекс мероприятий», — заявили в пресс-службе. Собаке удалось напасть на след налетчика, но она привела к месту, где преступник оставил свой жилет, добавили в УБРиР. Поиски продолжаются.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, банк, налет на банк, Екатеринбург, УМВД по Екатеринбургу
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