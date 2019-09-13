В Екатеринбурге мужчина с пистолетом напал на банк

На Уральский банк реконструкции и развития на Учителей 8 напал неизвестный мужчина с гранатой и пистолетами. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УБРиР.





Инцидент произошел в 10 часов утра. Преступник в оранжевом жилете , белой строительной каске , в перчатках и маске зашел в отделение и , угрожая сотруднице банка предметом , похожим на пистолет , начал требовать деньги. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку , после чего преступник поспешил покинуть помещение банка.



