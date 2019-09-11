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Свердловского перевозчика проверят после столкновения маршруток

18:26, 11 Сентябрь 2019
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Фото: ГИБДД Свердловсокй облсти
Один из пассажиров получил черепно-мозговую травму. 
Две маршрутки столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. Автобус № 57 высаживал пассажиров на остановке, когда в него влетела другая «Газель». Виновником аварии стал водитель с 12-летним стажем, который много раз нарушал ПДД. Он объяснил, что не рассчитал дистанцию приближаясь к остановке, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
В момент столкновения он следовал на ремонт, поэтому салон его маршрутки был пустым.

В ДТП серьезно пострадал пассажир автобуса № 57: женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Мужчину с ушибом плеча врачи отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции придут с проверкой к перевозчикам обеих маршруток. Произошедшим также заинтересовалась городская прокуратура.

Недавно шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге. По предварительным данным, виновником оказался водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории. Пострадавших, сради которых был пятилетний ребенок и беременная женщина, доставили в больницу.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , ДТП, маршрутка
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