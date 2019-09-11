Свердловского перевозчика проверят после столкновения маршруток

Две маршрутки столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. Автобус № 57 высаживал пассажиров на остановке , когда в него влетела другая « Газель». Виновником аварии стал водитель с 12-летним стажем , который много раз нарушал ПДД. Он объяснил , что не рассчитал дистанцию приближаясь к остановке , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В момент столкновения он следовал на ремонт , поэтому салон его маршрутки был пустым.





В ДТП серьезно пострадал пассажир автобуса № 57: женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Мужчину с ушибом плеча врачи отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции придут с проверкой к перевозчикам обеих маршруток. Произошедшим также заинтересовалась городская прокуратура.





