В Екатеринбурге ночью сгорели пять легковушек на улицах Ильича и Боровая. Сначала в 02:33 спасателям сообщили, что во дворе на Боровой сгорел Suzuki Ignis. На место выехали семь сотрудников МЧС и две машины. Огонь потушили за час.

О втором автомобиле спасателям стало известно в 03:26. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, у ВАЗ 2104 повредили моторный отсек. Тушить пожар тоже приехали семь человек. Работы закончили спустя 15 минут после сообщения в дежурную часть.

«Сообщение о возгорании Suzuki во дворе дома на улице Боровой в дежурную часть поступило в 02:50. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 3. Причина произошедшего устанавливается. Кроме того, от пожара пострадали еще три автомобиля. Сообщение о возгорании ВАЗ-2104 на улице Ильича поступило в отдел полиции № 15 сегодня ночью в 3:30. Владелец отказался обращаться в органы внутренних дел по причине самовозгорания транспортного средства», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Спасатели напоминают, в каждой машине должен быть огнетушитель, лопата, лом, емкость с водой, что-нибудь для того, чтобы черпать воду. Не забывайте регулярно проверять электроприборы и топливный бак.