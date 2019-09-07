Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Заключенные екатеринбургской колонии массово порезали себе руки

16:04, 07 Сентябрь 2019
prison-553836_1280.jpg
Фото: pixabay
В деле разбираются следователи.
В екатеринбургской ИК-2 несколько заключенных порезали руки. Они травмировали себя сами, но точную причину произошедшего пока установить не удалось. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского следкома, после инцидента начата доследственная проверка.

Также правоохранители сообщили, что травмы, которые нанесли себе заключенные, не несут опасности их здоровью. Сейчас мужчин развели по разным участкам, и ИК-2 функционирует в обычном режиме.

Во время доследственной проверки у заключенных возьмут объяснения, а также изучат их личные дела и медицинские документы.

К проверке подключилась и прокуратура.
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
Начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры области Александр Васильев в связи с инцидентом лично выехал на территорию ИК № 2 для уточнения обстоятельств инцидента.
Марина Канатова
пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Заключенные екатеринбургской колонии массово порезали себе руки»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ИК-2, Следственный комитет
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман