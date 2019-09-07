Заключенные екатеринбургской колонии массово порезали себе руки

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Также правоохранители сообщили , что травмы , которые нанесли себе заключенные , не несут опасности их здоровью. Сейчас мужчин развели по разным участкам , и ИК-2 функционирует в обычном режиме.





Во время доследственной проверки у заключенных возьмут объяснения , а также изучат их личные дела и медицинские документы.





К проверке подключилась и прокуратура.

В екатеринбургской ИК-2 несколько заключенных порезали руки. Они травмировали себя самино точную причину произошедшего пока установить не удалось. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского следкомапосле инцидента начата доследственная проверка.