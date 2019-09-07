Заключенные екатеринбургской колонии массово порезали себе руки
16:04, 07 Сентябрь 2019
В деле разбираются следователи.
В екатеринбургской ИК-2 несколько заключенных порезали руки. Они травмировали себя сами, но точную причину произошедшего пока установить не удалось. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского следкома, после инцидента начата доследственная проверка.
Также правоохранители сообщили, что травмы, которые нанесли себе заключенные, не несут опасности их здоровью. Сейчас мужчин развели по разным участкам, и ИК-2 функционирует в обычном режиме.
Во время доследственной проверки у заключенных возьмут объяснения, а также изучат их личные дела и медицинские документы.
К проверке подключилась и прокуратура.
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Начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры области Александр Васильев в связи с инцидентом лично выехал на территорию ИК № 2 для уточнения обстоятельств инцидента.
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