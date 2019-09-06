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Начальство свердловского МВД наказали из-за инцидента с изнасилованием

16:30, 06 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Трех сотрудников ППС и их непосредственных руководителей уволили.
Семнадцать полицейских екатеринбургского гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как трем сотрудникам ППС предъявили обвинение в изнасиловании девушки. После инцидента в гарнизоне началась служебная проверка. Подозреваемых уволили из полиции, за поступок, порочащий честь полиции. Соответствующий указ подписал врио начальникнарегионального главка генерал-майор юстиции Владимир Миронов.

«Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение», - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Также наказание коснулось трех руководителей ГУ МВД по Свердловской области. По версии следствия, три сотрудника ППС задержали 22-летнюю девушку, выходящую из сауны и изнасиловали в служебной машине. Им предъявили обвинение. Двоих арестовали, третий обвиняемый находится под домашним арестом.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, полиция Екатеринбурга, Екатеринбург
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