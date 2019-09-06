Начальство свердловского МВД наказали из-за инцидента с изнасилованием

Семнадцать полицейских екатеринбургского гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности после того , как трем сотрудникам ППС предъявили обвинение в изнасиловании девушки. После инцидента в гарнизоне началась служебная проверка. Подозреваемых уволили из полиции , за поступок , порочащий честь полиции. Соответствующий указ подписал врио начальникнарегионального главка генерал-майор юстиции Владимир Миронов.





« Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии , это одно из самых суровых наказаний в системе МВД , за ним следует увольнение», - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.



