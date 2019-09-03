Следователи ищут двух мужчин, которые изнасиловали екатеринбурженку

Следователи ищут двух екатеринбуржцев, которые в ночь на 15 августа изнасиловали 20-летнюю девушку. Преступление произошло во дворе дома № 32 на улице Фурманова. Мужчины попали на камеры видеонаблюдения, сообщили ЕТВ в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Один из сообщников был одет в спортивную кофту с капюшоном. У него темные волосы, средняя длина волос и среднее телосложение, высокий рост и славянская внешность. Под левым глазом виден синяк. Второй мужчина лысый, худощавый и среднего роста. Он был одет в спортивную куртку с капюшоном темно-синего или черного цвета. Видеозапись с нападавшими можно посмотреть здесь.

Если вы узнали преступников на видео, обратитесь к следователю-криминалисту Владимиру Вихляеву по телефонам: 8-932-121-38-38, 8(343)297-72-19; или в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга: 8(343)261-61-24, 8(343)261-61-02; либо в отдел уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу: 8(343)294-13-62. Конфиденциальность гарантируют.