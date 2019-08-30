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Птицы опять стали причиной аварийной посадки «Уральских авиалиний»

09:05, 30 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Рейс U62641 Санкт-Петербург — Худжанд приземлился в Кольцово.

Рейс U62641 Санкт-Петербург — Худжанд аварийно сел в Кольцово. По данным Flightradar, самолет «Уральских авиалиний» несколько минут назад кружил над аэропортом. В авиакомпании сообщили журналистам Е1, что причиной аварийной посадки стали птицы. «После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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Фото: Flightradar

Напомним, подобная ситуация произошла 15 августа с самолетом, который летел из Жуковского в Симферополь. Он тоже принадлежал «Уральским авиалиниям». В двигатели лайнера попали птицы, и оборудование перестало работать. Чтобы спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа, пилот Дамир Юсупов посадил самолет в кукурузном поле.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область , Кольцово, аварийная посадка, Уральские авиалинии
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