Птицы опять стали причиной аварийной посадки «Уральских авиалиний»

Рейс U62641 Санкт-Петербург — Худжанд аварийно сел в Кольцово. По данным Flightradar, самолет «Уральских авиалиний» несколько минут назад кружил над аэропортом. В авиакомпании сообщили журналистам Е1, что причиной аварийной посадки стали птицы. «После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».