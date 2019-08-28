За сутки пятеро детей пострадали в ДТП в Свердловской области
14:14, 28 Август 2019
Автомобилисты отвлекались на перекрестках.
За сутки пятеро детей пострадали в ДТП на территории Свердловской области. В Нижнем Тагиле мужчина сбил 16-летнего парня, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток получил ушибы и ссадины. Водитель скрылся, но позже его отыскали сотрудники ГИБДД. У него были признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. Автомобилиста привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
В Сухом логу автомобилистка потеряла управление, вылетела на встречку и врезалась а в автомобиль ИЖ, стоящий на светофоре. От удара ее ВАЗ отбросила на 15-летнего подростка, который стоял возле дома. Его доставили в отделение ранимации. В момент ДТП в салоне ВАЗ находились двое детей четырех и девяти лет. Они были пристегнуты, поэтому обошлось без травм.
Еще шесть человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красноуфимске. Виновником аварии стала водитель «Форда», которая превысила скорость и врезалась в ВАЗ. В стоявшем автомобили были трое детей, которые ехали за покупками к школьному году. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
С начала учебного года в регионе произошло 200 ДТП в которых погибли восемь детей, еще 214 пострадали. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов соблюдать правила и снижать скорость на пешеходных переходах.
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