За сутки пятеро детей пострадали в ДТП в Свердловской области

За сутки пятеро детей пострадали в ДТП на территории Свердловской области. В Нижнем Тагиле мужчина сбил 16-летнего парня , который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток получил ушибы и ссадины. Водитель скрылся , но позже его отыскали сотрудники ГИБДД. У него были признаки алкогольного опьянения , но проходить освидетельствование он отказался. Автомобилиста привлекли к административной ответственности , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.





В Сухом логу автомобилистка потеряла управление , вылетела на встречку и врезалась а в автомобиль ИЖ , стоящий на светофоре. От удара ее ВАЗ отбросила на 15-летнего подростка , который стоял возле дома. Его доставили в отделение ранимации. В момент ДТП в салоне ВАЗ находились двое детей четырех и девяти лет. Они были пристегнуты , поэтому обошлось без травм.





Еще шесть человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красноуфимске. Виновником аварии стала водитель « Форда», которая превысила скорость и врезалась в ВАЗ. В стоявшем автомобили были трое детей , которые ехали за покупками к школьному году. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.



