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Два самолета «Уральских авиалиний» аварийно сели в аэропортах

09:16, 24 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Лайнеры приземлились в Сочи и Геленджике.

Два самолета «Уральских авиалиний» аварийно сели в аэропортах Геленджика и Сочи накануне, 23 августа. Про первый самолет рассказал «Интерфаксу» генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой», — заявил Скуратов в пятницу. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной аварийной посадки стал перегрев двигателя.

Кроме того, в пятницу в Сочи приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний». Он летел из Тель-Авива. В аэропорту говорили, что разрушилась пневматика левого основного колеса. На борту были 160 пассажиров. С ними все в порядке.

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В прошлый четверг, 15 августа, еще один Airbus совершил жесткую посадку. Лайнер А321, летевший по маршруту Жуковский — Симферополь, сел в кукурузном поле. У самолета отказали оба двигателя, и пилоту Дамиру Юсупову пришлось экстренно решать, как спасти 226 пассажиров и семь членов экипажа. Поэтому самолет приземлился без шасси в Подмосковье посреди кукурузного поля. Все остались живы, но воздушное судно не подлежит восстановлению. Вчера, 23 августа, его начали эвакуировать с места аварийной посадки.

Президент Владимир Путин присвоил звание Героев России командиру Дамиру Юсупову из Екатеринбурга и второму пилоту Георгию Мурзину, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский тоже поблагодарил пилотов и бортпроводников за спасение жизней. Он вручил им почетные грамоты и макеты подводной лодки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, самолет, аварийная посадка, Уральские авиалинии , Екатеринбург, Геленджик, Сочи, Свердловская область
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