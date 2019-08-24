Два самолета «Уральских авиалиний» аварийно сели в аэропортах Геленджика и Сочи накануне, 23 августа. Про первый самолет рассказал «Интерфаксу» генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой», — заявил Скуратов в пятницу. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной аварийной посадки стал перегрев двигателя.

Кроме того, в пятницу в Сочи приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний». Он летел из Тель-Авива. В аэропорту говорили, что разрушилась пневматика левого основного колеса. На борту были 160 пассажиров. С ними все в порядке.