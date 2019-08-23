Самолет А321 «Уральских авиалиний» подготовили к эвакуации

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа, начали эвакуировать с поля. Накануне лайнер подготовили к эвакуации: инженеры и техники убрали из него топливо, пожарные и кислородные баллоны, гидроаккумуляторы, блоки и двигатели. Теперь самолет должны разрезать и удалить по частям. Сейчас лайнер стоит на воздушных подушках, на месте работает экскаватор. Территорию охраняет полиция. Детали A321 не планируют использовать дальше, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле без шасси. Экипаж спас жизни 226 пассажиров.

На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Героев России и награждении борпроводников орденами Мужества. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тоже поблагодарил экипаж самолета. Он вручил каждому почетные грамоты и макет подводной лодки. Также нашлись те, кто решил заработать на кукурузе с поля, в котором сел лайнер. Целебные початки начали продавать в Саратове по 500 рублей за килограмм. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе: