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Самолет А321 «Уральских авиалиний» подготовили к эвакуации

14:57, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Накануне инженеры и авиатехники убрали топливо, гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны. Части лайнера использовать больше не будут.

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа, начали эвакуировать с поля. Накануне лайнер подготовили к эвакуации: инженеры и техники убрали из него топливо, пожарные и кислородные баллоны, гидроаккумуляторы, блоки и двигатели. Теперь самолет должны разрезать и удалить по частям. Сейчас лайнер стоит на воздушных подушках, на месте работает экскаватор. Территорию охраняет полиция. Детали A321 не планируют использовать дальше, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле без шасси. Экипаж спас жизни 226 пассажиров.

На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Героев России и награждении борпроводников орденами Мужества. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тоже поблагодарил экипаж самолета. Он вручил каждому почетные грамоты и макет подводной лодки. Также нашлись те, кто решил заработать на кукурузе с поля, в котором сел лайнер. Целебные початки начали продавать в Саратове по 500 рублей за килограмм. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе:

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Чудо в Раменском, А321, кукурузное поле, эвакуация, самолет, Уральские авиалинии , Екатеринбург
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