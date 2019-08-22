Водителю «бешеного трамвая» запретили покидать Екатеринбург на год

Кировский суд вынес приговор водителю «бешеного трамвая», который без управления пронесся по центральным улицам города и врезался в другой вагон. За транспортом не уследила 50-летняя Марина Шкуратенко. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы: она не сможет выезжать за пределы города и менять место жительства. Также женщине придется раз в месяц отмечаться в полиции. Водить трамвай она не сможет еще полгода.

Резонансное ДТП произошло 17 июля 2018 года. Водитель не уследила за трамваем и пустой вагон понесся по Блюхера и Гагарина. Женщина пыталась остановить его руками но это не помогло. В аварии пострадали два человека, которые находились во встречном вагоне. Кондуктор получила легкую травму, а мужчина травмировал спину — ему выплатят компенсацию в 400 тысяч рублей.