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Водителю «бешеного трамвая» запретили покидать Екатеринбург на год

10:43, 22 Август 2019
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Фото: группа «Инцидент Екатеринбург», ВКонтакте
Женщина не сможет перевозить людей в ближайшие 1,5 года.

Кировский суд вынес приговор водителю «бешеного трамвая», который без управления пронесся по центральным улицам города и врезался в другой вагон. За транспортом не уследила 50-летняя Марина Шкуратенко. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы: она не сможет выезжать за пределы города и менять место жительства. Также женщине придется раз в месяц отмечаться в полиции. Водить трамвай она не сможет еще полгода.

Резонансное ДТП произошло 17 июля 2018 года. Водитель не уследила за трамваем и пустой вагон понесся по Блюхера и Гагарина. Женщина пыталась остановить его руками но это не помогло. В аварии пострадали два человека, которые находились во встречном вагоне. Кондуктор получила легкую травму, а мужчина травмировал спину — ему выплатят компенсацию в 400 тысяч рублей.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ДТП, Свердловская область , трамвай
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