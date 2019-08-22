В свердловской шахте под завалами погиб рабочий
08:15, 22 Август 2019
Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Рабочий погиб под завалами в североуральской шахте. Обрушение произошло из-за горного удара. Сообщение в правоохранительные органы поступило вечером 21 августа.
В Следственном комитете по Свердловской области ЕТВ рассказали, что организована доследственная проверка. Силовики будут устанавливать все обстоятельства трагедии. Тело умершего мужчины направят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.
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