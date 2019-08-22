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В свердловской шахте под завалами погиб рабочий

08:15, 22 Август 2019
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Фото: pixabay
Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Рабочий погиб под завалами в североуральской шахте. Обрушение произошло из-за горного удара. Сообщение в правоохранительные органы поступило вечером 21 августа.

В Следственном комитете по Свердловской области ЕТВ рассказали, что организована доследственная проверка. Силовики будут устанавливать все обстоятельства трагедии. Тело умершего мужчины направят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.


Спасатели. «Одни идут на поправку, другие гаснут»
ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Североуральск, Свердловская область , шахта
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