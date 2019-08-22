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В Екатеринбурге утонул подросток, плавающий на бревне с друзьями

15:43, 22 Август 2019
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Фото: pixabay
Тело погибшего уже нашли. Следователи начали проверку.

Следователи начали проверку после того, как на реке Патрушиха утонул 15-летний подросток. Парень и трое его друзей купались в водоеме вчера, 21 августа. Они решили поплавать по реке на бревне, но один из отдыхающих соскользнул с него и упал в воду. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, водолазы и спасатели нашли тело подростка сегодня днем.

Сейчас выясняют обстоятельства несчастного случая. Следователи проверили место происшествия и тело умершего, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать время и причину смерти. Кроме того, проверяющие выяснят, в какой семье воспитывали подростка.

Также свердловские спасатели продолжают поиски пропавших манси. Трагедия произошла еще 31 июля на реке Лозьва. В лодке находились пять человек: мать, водитель судна и трое маленьких детей. До конечного пункта они так и не добрались. Позже МЧС нашло перевернутую лодку и троих погибших.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, водоем, река, вода, Свердловская область , Екатеринбург
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