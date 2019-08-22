Свердловский подросток наехал на 40-летнюю женщину
13:36, 22 Август 2019
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лицевого скелета.
Подросток из поселка Сагра сбил 40-летнюю женщину на мотобайке. 14-летний парень не справился с управлением, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого скелета. Подросток, естественно, ездил без права, байком управлял без шлема и прочей защитной амуниции. Транспортное средство принадлежит отцу мальчика. Ребенок попросил родителей покататься, ему разрешили. Сейчас возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.
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