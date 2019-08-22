Свердловские спасатели вернулись к поискам пропавших манси

Свердловские спасатели возобновили поиски мужчины и ребенка, которые перевернулись на лодке во время переправы через Лозьву. Трагедия произошла еще 31 июля. В лодке находились пять человек: мать, ее знакомый и трое маленьких детей. До конечного пункта они так и не добрались. Позже спасатели нашли перевернутую лодку и троих погибших.

Поиски оставшихся пассажиров продолжались до 12 августа, но операцию пришлось прервать на десять дней из-за разлива реки, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Четверо водолазов исследуют реку, остальные ищут пропавших манси на прибрежной территории. Выяснилось, что семья из народа манси возвращалась домой из больницы.