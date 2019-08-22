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«Сразу сняли номера»: в Екатеринбурге в ДТП попала Toyota Camry

10:34, 22 Август 2019
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Фото: Facebook / Максим Путинцев
В соцсетях подозревают, что это служебный автомобиль одного из чиновников.

Авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова, у штаба Центрального военного округа. Об этом сообщают очевидцы. Около девяти утра там столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi.

У Toyota, которая разбила себе весь «нос», почти сразу после ДТП убрали госномера с обеих сторон. Так часто поступают водители машин, которые принадлежат чиновникам. Плюс ко всему, марка Toyota Camry стоит в автопарке свердловских и екатеринбургских властей. ЕТВ уже выяснял, почему. «Обратите внимание на серую камри — у нее сняты номера. Милая чиновничья традиция. Прямо интересно стало: чья же она?» — написал сегодня на Facebook журналист Максим Путинцев.

Не так давно служебный Toyota Camry мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП на улице Малышева. Самого главы города в момент аварии в автомобиле не было. В июне на Малышева произошло другое ДТП с участием служебной машины: Toyota Camry врезалась в Chevrolet Cruze, которая выехала на кольцо на красный свет.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, ДТП, Екатеринбург, Toyota Camry
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