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Ночью в Екатеринбурге напали на актеров «Коляда-театра»

12:00, 22 Август 2019
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«Коляда-театр» празднует Пушкинский день

Фото: Facebook Марины Козлачковой
Пострадавших отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге. В час ночи произошла драка, в которой участвовали Тарас Поддубный, Мурад Халимбеков и друг актеров. Мурад Халимбеков рассказал Е1, что на них набросились восемь человек. Они начали бить друга Мурада, и тот, увидев нападавших, выскочил из театра на помощь. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Сотрудники МВД проводят проверку. Двух избитых актеров «Коляда-театра» и третьего участника инцидента отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать побои. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по результатам проверки примут решение.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, нападение, актеры, Коляда-театр, Свердловская область , Екатеринбург
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