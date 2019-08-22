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Анализы виновника ДТП на Малышева отправят на экспертизу в Челябинск

19:19, 22 Август 2019
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Фото: ГИБДД по Свердловской области
Смывы с рук и срезы ногтей увезут на повторную проверку в понедельник, 26 августа.

Биологические материалы Владимира Васильева, который рано утром 4 августа врезался в такси Uber на перекрестке Малышева — Московская в Екатеринбурге, отправят в Челябинск. Завтра, 23 августа, документы подпишут, а в понедельник отвезут на проверку. «У меня два варианта, почему анализы, в том числе смывы с рук и срезы ногтей, везут в Челябинск. Первый: там, возможно, есть приборы, которые определяют наркотики, которые не способна показать екатеринбургская экспертиза. Второй вариант: возможно, хотят избежать давления на проверяющих, потому что отец обвиняемого — высокопоставленный человек», — предположил Александр Шумилов, представляющий интересы таксиста, погибшего в аварии.

Напомним, страшное ДТП случилось ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada.

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Васильева обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть двух человек. Экспертиза показала, что в крови водителя Kia не было наркотиков и алкоголя. В итоге Владимира Васильева отправили в СИЗО. У него была возможность обжаловать свой арест, но он отказался. Под стражей Васильев проведет до 4 октября.

Автоэксперт Максим Едрышов опубликовал результаты медэкспертизы, которую проводил врач больницы № 24. Едрышов указал, что в документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов написали 4 июня. Горздрав уже взял объяснительную у врача. Специальная комиссия проводит проверку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ДТП, Свердловская область , Малышева, авария, экспертиза, Челябинск
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