Анализы виновника ДТП на Малышева отправят на экспертизу в Челябинск

Биологические материалы Владимира Васильева, который рано утром 4 августа врезался в такси Uber на перекрестке Малышева — Московская в Екатеринбурге, отправят в Челябинск. Завтра, 23 августа, документы подпишут, а в понедельник отвезут на проверку. «У меня два варианта, почему анализы, в том числе смывы с рук и срезы ногтей, везут в Челябинск. Первый: там, возможно, есть приборы, которые определяют наркотики, которые не способна показать екатеринбургская экспертиза. Второй вариант: возможно, хотят избежать давления на проверяющих, потому что отец обвиняемого — высокопоставленный человек», — предположил Александр Шумилов, представляющий интересы таксиста, погибшего в аварии.

Напомним, страшное ДТП случилось ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada.