Виновник ДТП на Малышева — Московской отказался обжаловать арест

Владимир Васильев, который утром 4 августа врезался в Lada на перекрестке Малышева — Московская, отказался обжаловать арест. В пресс-службе Областного суда ЕТВ сообщили, что адвокат обвиняемого не стал подавать апелляцию. Поэтому постановление об аресте, которое вынес Верх-Исетский районный суд, вступило сегодня в силу. Васильев останется под стражей до 4 октября 2019 года.

Страшная авария случилась ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada.