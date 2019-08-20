Виновник ДТП на Малышева — Московской отказался обжаловать арест
Владимир Васильев, который утром 4 августа врезался в Lada на перекрестке Малышева — Московская, отказался обжаловать арест. В пресс-службе Областного суда ЕТВ сообщили, что адвокат обвиняемого не стал подавать апелляцию. Поэтому постановление об аресте, которое вынес Верх-Исетский районный суд, вступило сегодня в силу. Васильев останется под стражей до 4 октября 2019 года.
Страшная авария случилась ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada.
Васильева обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть двух человек. Экспертиза показала, что в крови водителя Kia не было наркотиков и алкоголя. В итоге Владимира Васильева отправили в СИЗО.
Вчера, 19 августа, автоэксперт Максим Едрышов опубликовал результаты медэкспертизы, которую проводил врач больницы № 24. Едрышов указал, что в документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов написали 4 июня. Горздрав уже взял объяснительную у врача. Специальная комиссия проводит проверку.