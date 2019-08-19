Горздрав проверяет результаты медэкспертизы виновника ДТП на Малышева

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу № 24, врач которой допустил ошибки в медицинском освидетельствовании виновника ДТП на Малышева — Московской Владимира Васильева. У врача уже взяли объяснительную. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе горздрава, ошибки в медицинских документах совершенно недопустимы, особенно в случае с такой резонансной аварией, в которой погибли люди. Специальная комиссия должна все досконально проверить.

Ранее мы писали о том, что автоэксперт Максим Едрышов опубликовал в Facebook медицинское освидетельствование водителя Kia, который врезался в Lada на перекрестке Малышева — Московская утром 4 августа. В документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов указали 4 июня.