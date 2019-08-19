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Горздрав проверяет результаты медэкспертизы виновника ДТП на Малышева

16:11, 19 Август 2019
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Фото: pixabay
У врача, который сделал две ошибки в документе, взяли объяснительную.

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу № 24, врач которой допустил ошибки в медицинском освидетельствовании виновника ДТП на Малышева — Московской Владимира Васильева. У врача уже взяли объяснительную. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе горздрава, ошибки в медицинских документах совершенно недопустимы, особенно в случае с такой резонансной аварией, в которой погибли люди. Специальная комиссия должна все досконально проверить.

Ранее мы писали о том, что автоэксперт Максим Едрышов опубликовал в Facebook медицинское освидетельствование водителя Kia, который врезался в Lada на перекрестке Малышева — Московская утром 4 августа. В документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов указали 4 июня.

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Страшная авария случилась ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada.

Васильева обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть двух человек. Экспертиза показала, что в крови водителя Kia не было наркотиков и алкоголя. В итоге Владимира Васильева отправили в СИЗО.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, врачи, проверка, Горздрав, Малышева, ДТП, авария, Свердловская область , Екатеринбург
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