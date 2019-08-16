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Второго пилота А321 «Уральских авиалиний» госпитализировали

15:01, 16 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Георгий Мурзин получил ушибы грудной клетки.

Второй пилот Airbus А321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин попал в больницу. У него диагностировали ушибы грудной клетки, сообщил директор авиакомпании Кирилл Скуратов. Он объяснил, что пилоту оказывают медицинскую помощь, и с ним все в порядке.

Напомним, жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил вчера утром, 15 августа. На Airbus А321 были 233 пассажира, которые летели из Москвы в Симферополь. Но после взлета у лайнера отказали оба двигателя, и командир Дамир Юсупов решил посадить воздушное судно на поле без шасси, чтобы не закопать его в землю и не перевернуться. Все остались живы, но 23 человека получили травмы, в том числе девять детей.

После происшествия губернатор Свердловской области и секретарь президента России Дмитрий Песков заговорили о награде для героя. Сам Юсупов заявил, что он вовсе не герой, и на его месте так поступил бы каждый пилот. Сегодня, 16 августа, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Командир лайнера извинился перед пассажирами, которых не смог доставить в Симферополь.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Чудо в Раменском, помощь, ушиб, пилоты, Уральские авиалинии , Свердловская область , Екатеринбург
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