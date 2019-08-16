Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний» выплатят компенсацию
Пассажиров самолета А321, который сел вчера утром, 15 августа, в кукурузном поле, отправили в Крым дополнительным рейсом U6-9105. Всего из Домодедова в Симферополь улетели 65 человек. Еще семь пассажиров отправились в Симферополь рейсом U6-230. Остальные отказались от перелета.
Всем пассажирам лайнера А321 пообещали выплатить компенсацию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний», ответственность авиакомпании, выполнявшей рейс U6 178 Жуковский — Симферополь, застраховали в «АльфаСтраховании». Сначала на странице «УА» в соцсетях появилась информация о том, что каждому достанется по 100 тысяч рублей, а потом эта сумма исчезла. Вместо этого появилась фраза «специалисты „АльфаСтрахование“ свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения».
В страховую компанию можно обратиться по почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении укажите ФИО, телефон, e-mail, суть обращения. Если есть документы о травмах, зафиксированных после посадки самолета, приложите их к письму.
Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сел утром в четверг, 15 августа, в Подмосковье. Рейс летел из Москвы в Симферополь, но после вылета из аэропорта столкнулся со стайкой чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, и пилот Дамир Юсупов принял решение сесть в кукурузном поле.
На борту находились 233 человека. Во время посадки травмы получили 23 человека, девять из них — дети. После происшествия весь экипаж лайнера отстранили от работы. Силовики нашли признали преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Но свердловский губернатор Евгений Куйвашев решил, что членов экипажа должны не наказать, а наградить за спасение жизней.