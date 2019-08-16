Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний» выплатят компенсацию

Пассажиров самолета А321, который сел вчера утром, 15 августа, в кукурузном поле, отправили в Крым дополнительным рейсом U6-9105. Всего из Домодедова в Симферополь улетели 65 человек. Еще семь пассажиров отправились в Симферополь рейсом U6-230. Остальные отказались от перелета.

Всем пассажирам лайнера А321 пообещали выплатить компенсацию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний», ответственность авиакомпании, выполнявшей рейс U6 178 Жуковский — Симферополь, застраховали в «АльфаСтраховании». Сначала на странице «УА» в соцсетях появилась информация о том, что каждому достанется по 100 тысяч рублей, а потом эта сумма исчезла. Вместо этого появилась фраза «специалисты „АльфаСтрахование“ свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения».

В страховую компанию можно обратиться по почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении укажите ФИО, телефон, e-mail, суть обращения. Если есть документы о травмах, зафиксированных после посадки самолета, приложите их к письму.