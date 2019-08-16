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Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний» выплатят компенсацию

09:53, 16 Август 2019
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Фото: СК по России
Людей отправили в Крым дополнительным рейсом накануне вечером.

Пассажиров самолета А321, который сел вчера утром, 15 августа, в кукурузном поле, отправили в Крым дополнительным рейсом U6-9105. Всего из Домодедова в Симферополь улетели 65 человек. Еще семь пассажиров отправились в Симферополь рейсом U6-230. Остальные отказались от перелета.

Всем пассажирам лайнера А321 пообещали выплатить компенсацию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний», ответственность авиакомпании, выполнявшей рейс U6 178 Жуковский — Симферополь, застраховали в «АльфаСтраховании». Сначала на странице «УА» в соцсетях появилась информация о том, что каждому достанется по 100 тысяч рублей, а потом эта сумма исчезла. Вместо этого появилась фраза «специалисты АльфаСтрахование“ свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения».

В страховую компанию можно обратиться по почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении укажите ФИО, телефон, e-mail, суть обращения. Если есть документы о травмах, зафиксированных после посадки самолета, приложите их к письму.

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Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сел утром в четверг, 15 августа, в Подмосковье. Рейс летел из Москвы в Симферополь, но после вылета из аэропорта столкнулся со стайкой чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, и пилот Дамир Юсупов принял решение сесть в кукурузном поле.

На борту находились 233 человека. Во время посадки травмы получили 23 человека, девять из них — дети. После происшествия весь экипаж лайнера отстранили от работы. Силовики нашли признали преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Но свердловский губернатор Евгений Куйвашев решил, что членов экипажа должны не наказать, а наградить за спасение жизней.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Чудо в Раменском, Екатеринбург, пассажиры, самолет, лайнер, Уральские авиалинии
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