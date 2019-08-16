«Могло быть хуже»: Дамир Юсупов — о посадке лайнера А321
Пилот самолета А321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа совершил жесткую посадку в Подмосковье, прокомментировал произошедшее. Дамир Юсупов рассказал, что оба двигателя работали неустойчиво уже сразу после взлета. Обороты падали, и тяжелый самолет не мог сохранять даже ту высоту, которую успели набрать.
«После отказа обоих двигателей, когда пошло устойчивое снижение самолета, я понял, что касание с землей неизбежно, и предпринял попытки как можно мягче посадить самолет, чтобы касание произошло с наименьшей вертикальной скоростью. Есть руководящие документы, но опять же окончательное решение принимает командир. Я увидел, что передо мной пересеченная местность, овраги, озера и поля. И я принял решение, что безопаснее будет садить самолет без шасси. Потому что с шасси самолет может просто закопаться в землю, перевернуться, и впоследствии могло быть еще хуже», — сообщил о своем решение Юсупов в программе «60 минут» на России 1.
После посадки лайнера в кукурузном поле команда выпустила надувные трапы и эвакуировала пассажиров на безопасное расстояние.
Пилот, которые спас вчера 233 жизни, отметил, что совсем не считает свой поступок подвигом. «Многие говорят, что я герой. Но, честно говоря, я себя героем не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров и экипаж. Я думаю, это было единственное решение, поэтому я себя героем не считаю. В любой ситуации каждый пилот поступил бы точно так же», — заявил Дамир Юсупов и добавил, что продолжит летать, несмотря на «неприятную ситуацию».
Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сел утром в четверг, 15 августа, в Подмосковье. Рейс летел из Москвы в Симферополь, но после вылета из аэропорта столкнулся со стайкой чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, и пилот Дамир Юсупов принял решение сесть в кукурузном поле.
На борту находились 233 человека. Во время посадки травмы получили 23 человека, девять из них — дети. После происшествия весь экипаж лайнера отстранили от работы. Силовики нашли признали преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Но свердловский губернатор Евгений Куйвашев решил, что членов экипажа должны не наказать, а наградить за спасение жизней.
Аварийно севшему самолету было 15 лет. В 2013 году в Казани борт допустил опасное снижение и задел антенну радиомаяка. После столкновения воздушное судно долго ремонтировали. В авиапарке «Уральских авиалиний» самолет находится с 2011 года. До этого он числился в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. После жесткой посадки А321 не подлежит восстановлению.