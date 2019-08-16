«Могло быть хуже»: Дамир Юсупов — о посадке лайнера А321

Пилот самолета А321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа совершил жесткую посадку в Подмосковье, прокомментировал произошедшее. Дамир Юсупов рассказал, что оба двигателя работали неустойчиво уже сразу после взлета. Обороты падали, и тяжелый самолет не мог сохранять даже ту высоту, которую успели набрать.

«После отказа обоих двигателей, когда пошло устойчивое снижение самолета, я понял, что касание с землей неизбежно, и предпринял попытки как можно мягче посадить самолет, чтобы касание произошло с наименьшей вертикальной скоростью. Есть руководящие документы, но опять же окончательное решение принимает командир. Я увидел, что передо мной пересеченная местность, овраги, озера и поля. И я принял решение, что безопаснее будет садить самолет без шасси. Потому что с шасси самолет может просто закопаться в землю, перевернуться, и впоследствии могло быть еще хуже», — сообщил о своем решение Юсупов в программе «60 минут» на России 1.

После посадки лайнера в кукурузном поле команда выпустила надувные трапы и эвакуировала пассажиров на безопасное расстояние.