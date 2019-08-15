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СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки «Уральских авиалиний»

11:06, 15 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки самолета A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Правоохранители нашли признали преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В СК добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уже идут необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Утром 15 августа самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в чистом поле. По сообщению РИА «Новости», двигатель самолета, который направлялся в Симферополь, загорелся, потому что туда залетела птица.
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В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что в двигатели попало много птиц. «На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали», — рассказали в авиакомпании. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram отметил, что «некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси».

Севшему экстренно A321-200 чуть больше 15 лет. До «Уральских авиалиний» он летал в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. В авиапарке свердловской компании самолет находится с 2011 года.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Уральские авиалинии , рейс, аварийная посадка, Следственный комитет , уголовное дело
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