СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки «Уральских авиалиний»

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что в двигатели попало много птиц. «На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали», — рассказали в авиакомпании. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram отметил, что «некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси».

Севшему экстренно A321-200 чуть больше 15 лет. До «Уральских авиалиний» он летал в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. В авиапарке свердловской компании самолет находится с 2011 года.