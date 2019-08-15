Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в чистом поле из-за пожара

Двигатель самолета , направлявшегося в Симферополь , загорелся после взлета из-за попадания птицы. По данным регионального ГУ МЧС , на борту лайнера находились 226 человек , включая шесть несовершеннолетних. « Все люди из самолета эвакуированы. Разрушений нет , розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.



