Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в чистом поле из-за пожара
09:18, 15 Август 2019
Пилот решил посадить лайнер, когда отказал один из двигателей.
Самолет А-321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в чистом поле. Об этом сообщает РИА Новости. Двигатель самолета, который направлялся в Симферополь, загорелся, потому что туда залетела птица.
Двигатель самолета, направлявшегося в Симферополь, загорелся после взлета из-за попадания птицы. По данным регионального ГУ МЧС, на борту лайнера находились 226 человек, включая шесть несовершеннолетних. «Все люди из самолета эвакуированы. Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. По данным Baza, пилот решил посадить самолет после серьезного сбоя одного из двигателей. «Что-то сверкнуло, а потом запахло дымом», — рассказали Baza пассажиры.
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