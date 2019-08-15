Причины и следствия: все об аварийной посадке «Уральских авиалиний»
Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. Во время вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек. Этот момент хорошо виден на кадрах телеканала «360»: сразу после контакта с птицами слышен хлопок.
Птицы вывели из строя оба двигателя. Хотя изначально говорилось, что пострадал только один. «Силовые установки отказали после попадания птиц», — рассказал ТАСС источник. Экипаж решил посадить лайнер в кукурузном поле. В результате самолет получил «значительные» повреждения и в ближайшее время выполнять полеты не будет, заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». При посадке из него вытекла целая тонна топлива.
На борту самолета находились 233 человека. Погибших нет. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. По данным Минздрава, госпитализирован только один человек. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов заявил ТАСС, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты. После осмотра медиков людей доставят в аэропорт Домодедово. «Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы», — уточнил Скуратов.
Видео: телеграм-канал Baza
Свою будущую жену Дамир Юсупов встретил на борту самолета. «Это был тот исключительный случай, когда он летел не в кабине самолёта, а в салоне», — пишет «Про Полевской». Вместе с супругой Натальей они воспитывают двоих детей: старшей — семь лет, младшему — три года. Телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга» поговорил с Натальей Юсуповой. «Наталья уже успела поговорить с мужем после ЧП. Дамир сказал супруге: „Все живы“. Больше никаких подробностей. По её словам, он очень скромный», — говорится в сообщении.
Вот имена остальных членов экипажа A-321: второй пилот — Георгий Мурзин, старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина (Екатеринбург) и Дмитрий Гончаренко (Челябинск).
Фото: Дамир Юсупов / Facebook
Пассажиры A321 считают 15 августа своим вторым днем рождения. «Пилот гений! Будет возможность — передайте поклон от пассажиров», — рассказала ЕТВ Ольга Шаврова, которая находилась на борту.
ЕТВ следит за развитием событий.