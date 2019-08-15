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Причины и следствия: все об аварийной посадке «Уральских авиалиний»

14:23, 15 Август 2019
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Фото: СК по России
ЕТВ собрал известную к этому часу информацию об инциденте в Подмосковье.
Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер сел в кукурузном поле после отказа одного из двигателей. Члены экипажа смогли спасти жизни 233 пассажиров, всего пострадало 23 человека. ЕТВ собрал всю информацию по ЧП.
Обделенный

Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. Во время вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек. Этот момент хорошо виден на кадрах телеканала «360»: сразу после контакта с птицами слышен хлопок.

Птицы вывели из строя оба двигателя. Хотя изначально говорилось, что пострадал только один. «Силовые установки отказали после попадания птиц», — рассказал ТАСС источник. Экипаж решил посадить лайнер в кукурузном поле. В результате самолет получил «значительные» повреждения и в ближайшее время выполнять полеты не будет, заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». При посадке из него вытекла целая тонна топлива.

На борту самолета находились 233 человека. Погибших нет. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. По данным Минздрава, госпитализирован только один человек. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов заявил ТАСС, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты. После осмотра медиков людей доставят в аэропорт Домодедово. «Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы», — уточнил Скуратов.

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Аварийно севший самолет в кукурузном поле

Видео: телеграм-канал Baza

Командиром корабля был екатеринбуржец Дамир Юсупов. На пилота он выучился в 32 года. Юсупов получил свидетельство пилота коммерческой авиации и начал работать в «Уральских авиалиниях» в 2013 году. По данным портала «ПроПолевской», пилот летал в основном по России, а также Китаю, Средней Азии, Турции, Арабским Эмиратам Тунису, Египту. «Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу», — рассказывал летчик о порталу «ПроПолевской». Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.

Свою будущую жену Дамир Юсупов встретил на борту самолета. «Это был тот исключительный случай, когда он летел не в кабине самолёта, а в салоне», — пишет «Про Полевской». Вместе с супругой Натальей они воспитывают двоих детей: старшей — семь лет, младшему — три года. Телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга» поговорил с Натальей Юсуповой. «Наталья уже успела поговорить с мужем после ЧП. Дамир сказал супруге: Все живы“. Больше никаких подробностей. По её словам, он очень скромный», — говорится в сообщении.

Вот имена остальных членов экипажа A-321: второй пилот — Георгий Мурзин, старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина (Екатеринбург) и Дмитрий Гончаренко (Челябинск).

При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 23 человека
Травмы также получили девять детей.
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Командир Дамир Юсупов

Фото: Дамир Юсупов / Facebook

Экипаж самолета «Уральских авиалиний» отстранили от полетов на время проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики нашли признали преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уже идут необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Как сообщает ТАСС, «черные ящики» не пострадали: их уже отправили в Межгосударственный авиационный комитет.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал членов экипажа самолета героями и подчеркнул, что всех должны наградить. »Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни», — написал глава региона в Instagram.

Пассажиры A321 считают 15 августа своим вторым днем рождения. «Пилот гений! Будет возможность — передайте поклон от пассажиров», — рассказала ЕТВ Ольга Шаврова, которая находилась на борту.

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Аварийно севшему самолету было чуть больше 15 лет, он уже попадал в аварию. В 2013 году в Казани борт допустил опасное снижение и задел антенну радиомаяка. После столкновения воздушное судно долго ремонтировали, вспоминает 66.ru. В авиапарке «Уральских авиалиний» самолет находится с 2011 года. До этого он числился в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines.

Пилотов в «Уральских авиалиниях» готовят на очень высоком уровне. Об этом ЕТВ рассказал заслуженный пилот СССР Владимир Любин: «В «Уральских авиалиниях» подготовка пилотов на очень высоком уровне — это мое мнение. То, что люди в результате этого инцидента остались живы, — большой плюс команде. Первое, о чем я подумал, когда увидел эту новость: «Слава Богу, что все живы“».

ЕТВ следит за развитием событий.

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Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в чистом поле.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Чудо в Раменском, аварийная посадка, Уральские авиалинии , самолет
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