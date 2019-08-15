Причины и следствия: все об аварийной посадке «Уральских авиалиний»

Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. Во время вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек. Этот момент хорошо виден на кадрах телеканала «360»: сразу после контакта с птицами слышен хлопок.

Птицы вывели из строя оба двигателя. Хотя изначально говорилось, что пострадал только один. «Силовые установки отказали после попадания птиц», — рассказал ТАСС источник. Экипаж решил посадить лайнер в кукурузном поле. В результате самолет получил «значительные» повреждения и в ближайшее время выполнять полеты не будет, заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». При посадке из него вытекла целая тонна топлива.

На борту самолета находились 233 человека. Погибших нет. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. По данным Минздрава, госпитализирован только один человек. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов заявил ТАСС, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты. После осмотра медиков людей доставят в аэропорт Домодедово. «Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы», — уточнил Скуратов.