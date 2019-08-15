При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 23 человека

Число пострадавших при жесткой посадке самолета A321 «Уральских авиалиний» достигло 23 человек, среди них — девять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей — от двух до девяти лет», — сказал источник агентства. Пострадавших привезли в больницы Жуковского и Раменского.

Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов заявил ТАСС, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты. После осмотра медиков людей доставят в аэропорт Домодедово. «Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании», — добавил представитель перевозчика.