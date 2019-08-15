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При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 23 человека

12:25, 15 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Травмы также получили девять детей.

Число пострадавших при жесткой посадке самолета A321 «Уральских авиалиний» достигло 23 человек, среди них — девять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей — от двух до девяти лет», — сказал источник агентства. Пострадавших привезли в больницы Жуковского и Раменского.

Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов заявил ТАСС, что все пассажиры были застрахованы и получат выплаты. После осмотра медиков людей доставят в аэропорт Домодедово. «Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании», — добавил представитель перевозчика.

Утром 15 августа самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в чистом поле. В двигатель залетели птицы. «На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали», — рассказали в авиакомпании. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Чудо в Раменском, подмосковье, аварийная посадка, экстренная посадка, Уральские авиалинии
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