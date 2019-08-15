Названы имена пилотов «Уральских авиалиний», спасших 226 пассажиров
09:59, 15 Август 2019
Екатеринбуржец Дамир Юсупов героически посадил самолет с отказавшим двигателем в чистом поле. Новые подробности.
Названо имя пилота «Уральских авиалиний», спасшего 226 пассажиров. Это екатеринбуржцец Дамир Юсупов. Он взял на себя управление машиной, когда в левый двигатель А-321 попала птица и тот загорелся. Именно Юсупов посадил борт.
Утром 15 августа самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в чистом поле. По сообщению РИА «Новости», двигатель самолета, который направлялся в Симферополь, загорелся, потому что туда залетела птица.
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В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что в двигатели попало много птиц. «На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали», — рассказали в авиакомпании. Тем временем, Baza сообщает о десяти пострадавших, среди них — трое детей.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram отметил, что «некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси».
Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в чистом поле из-за пожара
Пилот решил посадить лайнер, когда отказал один из двигателей.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.
Севшему экстренно A321-200 чуть больше 15 лет. До «Уральских авиалиний» он летал в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. В авиапарке свердловской компании самолет находится с 2011 года.
«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала во «ВКонтакте» одна из пассажирок рейса Ольга Шаврова.
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