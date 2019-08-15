Названы имена пилотов «Уральских авиалиний», спасших 226 пассажиров

Севшему экстренно A321-200 чуть больше 15 лет. До «Уральских авиалиний» он летал в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. В авиапарке свердловской компании самолет находится с 2011 года.

«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала во «ВКонтакте» одна из пассажирок рейса Ольга Шаврова.