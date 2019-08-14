«Умоляю о прощении»: виновник ДТП на Малышева раскаялся на допросе

Владимир Васильев, который спровоцировал аварию на перекрестке Малышева — Московская в Екатеринбурге, принес извинения родственникам погибших. В видеоролике ГУ МВД России по Свердловской области, который появился на Youtube-канале «Дай знак!», екатеринбуржец постоянно повторял о прощении: «Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, какую утрату я принес родственникам погибших. Я не желал смертей. Прошу, простите меня, если это возможно. Я постараюсь всеми силами загладить свою вину. <…> Я не понимаю, как это произошло. Я виноват перед вами очень сильно. Я умоляю о прощении и раскаиваюсь перед вами. Я понимаю, как вам больно. Я не знаю, как это все произошло. Извините меня».

Кроме того, Васильеву пришлось ответить на несколько вопросов о себе. Мужчина рассказал, что ему 23 года и машину он водит пять лет. Сейчас он учится на факультете дизайна и параллельно работает художником — занимается оформлением.