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«Умоляю о прощении»: виновник ДТП на Малышева раскаялся на допросе

08:34, 14 Август 2019
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Владимир Васильев полностью признал свою вину.

Владимир Васильев, который спровоцировал аварию на перекрестке Малышева — Московская в Екатеринбурге, принес извинения родственникам погибших. В видеоролике ГУ МВД России по Свердловской области, который появился на Youtube-канале «Дай знак!», екатеринбуржец постоянно повторял о прощении: «Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, какую утрату я принес родственникам погибших. Я не желал смертей. Прошу, простите меня, если это возможно. Я постараюсь всеми силами загладить свою вину. <…> Я не понимаю, как это произошло. Я виноват перед вами очень сильно. Я умоляю о прощении и раскаиваюсь перед вами. Я понимаю, как вам больно. Я не знаю, как это все произошло. Извините меня».

Кроме того, Васильеву пришлось ответить на несколько вопросов о себе. Мужчина рассказал, что ему 23 года и машину он водит пять лет. Сейчас он учится на факультете дизайна и параллельно работает художником — занимается оформлением.

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С обвинением по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» Владимир Васильев согласился. И на вопрос, есть ли у него травмы, ответил, что есть, но это все мелочи по сравнению с тем, что он сделал.

Напомним, страшная авария произошла утром 4 августа. Около 5:00 водитель Kiа Владимир Васильев протаранил машину Lada (принадлежала сервису Uber), стоящую на перекрестке Малышева — Московская в ожидании зеленого сигнала светофора. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Также травму получил водитель Toyota, на которую отбросило Lada.

Владимир Васильев неделю пролежал в травматологии, а вчера, 13 августа, его задержали после двухчасового допроса. Экспертиза на содержание наркотиков и алкоголя в крови была отрицательной. «Представители МВД намерены ходатайствовать перед судебными инстанциями о избрании меры пресечения Васильеву в виде заключения под стражу. В ближайшее время имеющиеся материалы полиция направит в Верх-Исетский суд Екатеринбурга», — комментировал ситуацию пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. За нарушение правил дорожного движения и смерть двух человек екатеринбуржцу грозит до семи лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Малышева, допрос, раскаяние, ДТП, авария, Екатеринбург
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