«Умоляю о прощении»: виновник ДТП на Малышева раскаялся на допросе
Владимир Васильев, который спровоцировал аварию на перекрестке Малышева — Московская в Екатеринбурге, принес извинения родственникам погибших. В видеоролике ГУ МВД России по Свердловской области, который появился на Youtube-канале «Дай знак!», екатеринбуржец постоянно повторял о прощении: «Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, какую утрату я принес родственникам погибших. Я не желал смертей. Прошу, простите меня, если это возможно. Я постараюсь всеми силами загладить свою вину. <…> Я не понимаю, как это произошло. Я виноват перед вами очень сильно. Я умоляю о прощении и раскаиваюсь перед вами. Я понимаю, как вам больно. Я не знаю, как это все произошло. Извините меня».
Кроме того, Васильеву пришлось ответить на несколько вопросов о себе. Мужчина рассказал, что ему 23 года и машину он водит пять лет. Сейчас он учится на факультете дизайна и параллельно работает художником — занимается оформлением.
С обвинением по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» Владимир Васильев согласился. И на вопрос, есть ли у него травмы, ответил, что есть, но это все мелочи по сравнению с тем, что он сделал.
Напомним, страшная авария произошла утром 4 августа. Около 5:00 водитель Kiа Владимир Васильев протаранил машину Lada (принадлежала сервису Uber), стоящую на перекрестке Малышева — Московская в ожидании зеленого сигнала светофора. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Также травму получил водитель Toyota, на которую отбросило Lada.
Владимир Васильев неделю пролежал в травматологии, а вчера, 13 августа, его задержали после двухчасового допроса. Экспертиза на содержание наркотиков и алкоголя в крови была отрицательной. «Представители МВД намерены ходатайствовать перед судебными инстанциями о избрании меры пресечения Васильеву в виде заключения под стражу. В ближайшее время имеющиеся материалы полиция направит в Верх-Исетский суд Екатеринбурга», — комментировал ситуацию пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. За нарушение правил дорожного движения и смерть двух человек екатеринбуржцу грозит до семи лет лишения свободы.