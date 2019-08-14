«Случился припадок»: виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО

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Судьей на процессе стала Елена Родионова. Во время заседания была озвучена информация о том , что в течение последнего года Владимир Васильев 12 раз нарушал правила дорожного движения , управляя своей личной машиной Honda. Опасаясь , что молодой человек будет ездить за рулем , оставшись на свободе , следователь потребовал заключить Васильева в СИЗО на время расследования.





Прокурор поддержала следователя , а также добавила , что виновник ДТП может скрыться от следствия. Сам Владимир Васильев настаивал на подписке о невыезде , а его адвокат — на домашнем аресте , так как молодой человек нуждается в лечении после ДТП , более того — он может работать , чтобы возместить ущерб пострадавшим.





Во время судебного заседания Владимиру Васильеву задали несколько вопросов. Он рассказал , что ехал со скоростью 70 километров в час , но в какой-то момент у него « помутилось сознание , заболела голова» и он потерял управление автомобилем.

Верх-Исетский районный суд отправил Владимира Васильевавиновника ДТП на Малышева — Московскойв котором погибли два человекав СИЗО до 4 октября 2019 года.