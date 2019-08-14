«Случился припадок»: виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО
13:22, 14 Август 2019
23-летний Владимир Васильев во время заседания суда рассказал, как произошла авария.
Верх-Исетский районный суд отправил Владимира Васильева, виновника ДТП на Малышева — Московской, в котором погибли два человека, в СИЗО до 4 октября 2019 года.
Судьей на процессе стала Елена Родионова. Во время заседания была озвучена информация о том, что в течение последнего года Владимир Васильев 12 раз нарушал правила дорожного движения, управляя своей личной машиной Honda. Опасаясь, что молодой человек будет ездить за рулем, оставшись на свободе, следователь потребовал заключить Васильева в СИЗО на время расследования.
Прокурор поддержала следователя, а также добавила, что виновник ДТП может скрыться от следствия. Сам Владимир Васильев настаивал на подписке о невыезде, а его адвокат — на домашнем аресте, так как молодой человек нуждается в лечении после ДТП, более того — он может работать, чтобы возместить ущерб пострадавшим.
Во время судебного заседания Владимиру Васильеву задали несколько вопросов. Он рассказал, что ехал со скоростью 70 километров в час, но в какой-то момент у него «помутилось сознание, заболела голова» и он потерял управление автомобилем.
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Фото: ГИБДД Свердловской области
Накануне 23-летний Владимира Васильева в течение четырех часов допрашивали в ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, после чего отправили во временный изолятор на Фрунзе. Перед судебным заседанием он коротко переговорил с прессой, рассказав, что совершил ДТП из-за «проблем с головой». Какими — не уточнил. Также молодой человек снова извинился перед родственниками погибших мужчин.
Напомним, страшная авария случилась ранним утром 4 августа на перекрестке Малышева и Московской. Kia, за рулем которой сидел Владимир Васильев, на большой скорости въехала в стоящую на красный сигнал светофора Lada с наклейкой агрегатора такси Uber. Пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались на месте. Также травмы получил водитель Toyota, в которую от удара въехала Lada. Васильеву предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». После проведенной экспертизы выяснилось, что во время ДТП Владимир Васильев был трезв.
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