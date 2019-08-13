Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
16:38, 13 Август 2019
Экспертиза показала отсутствие в крови Владимира Васильева алкоголя и наркотиков.
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ДТП ГСУ ГУМВД на Степана Разина. Владимира Васильева привезли туда сегодня, 13 августа, после недели в стационаре травматологии.
Допрос проходил в течение двух часов, рассказал ЕТВ официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Водителю Kia предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
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Вину подозреваемый признал в полном объеме. После завершения следственных действий Васильева отправили под конвоем полиции в изолятор на Фрунзе, 74, где он и будет содержаться под стражей.
Представители МВД намерены ходатайствовать перед судебными инстанциями о избрании меры пресечения Васильеву в виде заключения под стражу. В ближайшее время имеющиеся материалы полиция направит в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Кроме того, органы внутренних дел получили официальное заключение из медучреждения о результатах экспертизы — о наличии наркотических веществ или алкоголя в крови. Исследование дало отрицательный результат.
Максимальный срок наказания, предусмотренный статьей, по которой обвинили Владимира Васильева, — семь лет лишения свободы.
Корреспондент ЕТВ Александра Аксенова побывала в здании ГСУ во время допроса Владимира Васильева, там же собрались родственники погибших мужчин — водителя такси и его пассажира. Они недовольны ходом следствия: до сих пор им не показали результаты экспертиз о состоянии водителя Kia на момент ДТП, а также не провели его допрос сразу же после аварии.
Напомним, страшная авария произошла утром 4 августа. Около 5:00 водитель KiаВладимир Васильев протаранил машину Lada (принадлежала сервису Uber), стоящую на перекрестке Малышева — Московская в ожидании зеленого сигнала светофора. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Также травму получил водитель Toyota, на которую отбросило Lada.
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Видео: ЕТВ
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