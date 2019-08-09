Водителю, сбившему пешеходов на Фурманова, продлили арест до 2020 года

Владимира Пузырева, которые сбил мужчину и мать с ребенком на Фурманова, оставили в СИЗО до января 2020 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга, который сегодня, 9 августа, начал рассматривать уголовное дело водителя Honda C-RV. Ранее было известно, что Пузырев останется под арестом до 13 августа. Следующее заседание по делу Пузырева пройдет 15 августа, сообщили ЕТВ в пресс-службе суда.

Напомним, страшное ДТП на перекрестке улиц Фурманова — Уктусская произошло 14 ноября 2018 года. Автомобиль Honda C-RV на высокой скорости въехал на тротуар, снес входную группу магазина, дорожное ограждение, врезался в столб и сбил трех пешеходов. Серьезнее всего пострадал двухлетний мальчик — он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ваню выписали из больницы только через несколько месяцев после аварии. Сейчас малыш научился ходить вдоль скамеек в парке, но он до сих пор плохо говорит.

Владимиру Пузыреву, который был за рулем машины, грозит наказание по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности, по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам», 213-й УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и 327-й УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Липовые документы Пузырев использовал дважды. Первый раз, когда в октябре 2018 года показал ГИБДД медсправку о том, что может управлять автомобилем. Второй раз, когда после аварии на Фурманова предъявил инспекторам поддельные права.