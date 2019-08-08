«Вскрыли путевые ящики»: два свердловских подростка ограбили РЖД

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После кражи сработал датчик неисправности , которую механик быстро исправил. Но чтобы найти оборудование , сотрудникам станции пришлось написать заявление в полицию , рассказали ЕТВ в пресс-службе управления на транспорте по УрФО.





Вскоре правоохранители обнаружили похитителей — двух подростков , которые живут неподалеку от станции. Ущерб от их действий оценили в 26 тысяч рублей и завели уголовное дело по статье « Кража , совершенная группой лиц по предварительному сговору». Вскоре дело рассмотрит суд.

На жд станции Алапаевска разграбили путевые ящики: с помощью подручных инструментов два молодых человека вскрыли их и похитили трансформаторэлектромагнитное реле и двигатель. Это оборудование нужно для перевода стрелок на путяхпоэтому пропажу обнаружили довольно быстро.