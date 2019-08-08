«Вскрыли путевые ящики»: два свердловских подростка ограбили РЖД
15:00, 08 Август 2019
Инцидент произошел под Алапаевском.
На жд станции Алапаевска разграбили путевые ящики: с помощью подручных инструментов два молодых человека вскрыли их и похитили трансформатор, электромагнитное реле и двигатель. Это оборудование нужно для перевода стрелок на путях, поэтому пропажу обнаружили довольно быстро.
После кражи сработал датчик неисправности, которую механик быстро исправил. Но чтобы найти оборудование, сотрудникам станции пришлось написать заявление в полицию, рассказали ЕТВ в пресс-службе управления на транспорте по УрФО.
Вскоре правоохранители обнаружили похитителей — двух подростков, которые живут неподалеку от станции. Ущерб от их действий оценили в 26 тысяч рублей и завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Вскоре дело рассмотрит суд.
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