В Свердловской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда
09:47, 07 Август 2019
Предварительно сообщают, что повреждена контактная сеть.
Пять порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов накануне вечером в 21:10 по времени Екатеринбурга. Случай произошел на двухпутном электрифицированном участке Дружинино — Решеты на перегоне Ильмовка — Ревда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги, по предварительной информации, нарушена контактная сеть, а также габариты соседнего пути.
В аварии никто не пострадал. Угрозу экологии не зафиксировали. Сейчас выясняют, как вагоны могли сойти с рельсов. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Екатеринбург и Кузино. Пока будут восстанавливать пути, пассажиры смогут ездить через станцию Кузино.
Информацию о передвижениях поездов можно уточнять на сайте СвЖД.
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