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В Свердловской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда

09:47, 07 Август 2019
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Фото: pixabay
Предварительно сообщают, что повреждена контактная сеть.

Пять порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов накануне вечером в 21:10 по времени Екатеринбурга. Случай произошел на двухпутном электрифицированном участке Дружинино — Решеты на перегоне Ильмовка — Ревда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги, по предварительной информации, нарушена контактная сеть, а также габариты соседнего пути.

В аварии никто не пострадал. Угрозу экологии не зафиксировали. Сейчас выясняют, как вагоны могли сойти с рельсов. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Екатеринбург и Кузино. Пока будут восстанавливать пути, пассажиры смогут ездить через станцию Кузино.

Информацию о передвижениях поездов можно уточнять на сайте СвЖД.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, СвЖД, авария, рельсы, поезд, Ревда, Свердловская область
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