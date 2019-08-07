В Свердловской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда

Пять порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов накануне вечером в 21:10 по времени Екатеринбурга. Случай произошел на двухпутном электрифицированном участке Дружинино — Решеты на перегоне Ильмовка — Ревда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги, по предварительной информации, нарушена контактная сеть, а также габариты соседнего пути.

В аварии никто не пострадал. Угрозу экологии не зафиксировали. Сейчас выясняют, как вагоны могли сойти с рельсов. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Екатеринбург и Кузино. Пока будут восстанавливать пути, пассажиры смогут ездить через станцию Кузино.

Информацию о передвижениях поездов можно уточнять на сайте СвЖД.