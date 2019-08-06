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Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, научился ходить вдоль скамеек

08:17, 06 Август 2019
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Фото: ИА «Сова»

Ваня может ездить на велосипеде, вставать у опоры, но хорошо говорить у него пока не получается.

Мальчик Ваня, который пострадал в ноябре 2018 года в страшной аварии на Фурманова, научился ходить. Но пока только вдоль скамеек в парке. Еще малыш умеет вставать у опоры, например, используя коробки от подгузников, и кататься на велосипеде. Но речь у Вани пока не запустилась, как нужно, сообщил на странице во «Вконтакте» отец мальчика Павел Норицын.

«Я в шоке от цен на специализированные коляски и велики, количество нулей там не пересчитать. Реабилитация деток с ДЦП — это отдельный большой финансовый механизм», — поделился впечатлениями от дорогих вещей отец ребенка и добавил, что сейчас семья ищет няню или детский центр, в котором малыш сможет заниматься по программе детского сада. Павлу Норицыну надо работать, и мама мальчика Екатерина тоже не может оставаться с Ваней надолго. Но родители не хотят, чтобы сын отставал от сверстников и потому просят помочь в поиске специалиста.

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Напомним, 14 ноября 2018 года водитель Honda на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину и девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. Виновник аварии ожидает решения суда под стражей. В середине июля его дело направили в суд.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, дети, малыш, авария на Фурманова, ДТП на Фурманова, Екатеринбург
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