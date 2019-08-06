Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, научился ходить вдоль скамеек

Мальчик Ваня, который пострадал в ноябре 2018 года в страшной аварии на Фурманова, научился ходить. Но пока только вдоль скамеек в парке. Еще малыш умеет вставать у опоры, например, используя коробки от подгузников, и кататься на велосипеде. Но речь у Вани пока не запустилась, как нужно, сообщил на странице во «Вконтакте» отец мальчика Павел Норицын.

«Я в шоке от цен на специализированные коляски и велики, количество нулей там не пересчитать. Реабилитация деток с ДЦП — это отдельный большой финансовый механизм», — поделился впечатлениями от дорогих вещей отец ребенка и добавил, что сейчас семья ищет няню или детский центр, в котором малыш сможет заниматься по программе детского сада. Павлу Норицыну надо работать, и мама мальчика Екатерина тоже не может оставаться с Ваней надолго. Но родители не хотят, чтобы сын отставал от сверстников и потому просят помочь в поиске специалиста.