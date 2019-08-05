В Екатеринбурге трое грабителей напали на отделение «Почты России»

На отделение «Почты России» на Окружной, 8 в Екатеринбурге напали трое грабителей. О преступление стало известно в 9:13, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, три человека в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. «Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность», — заявил Горелых. Когда работница «Почты России» отказала, то грабители «причинили ей травму». Сейчас женщина находится в больнице. По словам представителя МВД, мужчины не смогли похитить большие деньги.