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В Екатеринбурге трое грабителей напали на отделение «Почты России»

12:37, 05 Август 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Мужчины ударили женщину, когда она отказалась давать им деньги.

На отделение «Почты России» на Окружной, 8 в Екатеринбурге напали трое грабителей. О преступление стало известно в 9:13, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, три человека в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. «Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность», — заявил Горелых. Когда работница «Почты России» отказала, то грабители «причинили ей травму». Сейчас женщина находится в больнице. По словам представителя МВД, мужчины не смогли похитить большие деньги.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан.
Валерий Горелых
Похищенные деньги предназначались для внутреннего оборота. Расследование взято на контроль руководством УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-службе «Почты России» добавили, что отделение связи возобновит работу с клиентами после завершения там следственных мероприятий. Посылки и пенсии доставляют в штатном режиме, все обязательства перед клиентами обещают выполнить в срок.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Почта России, Екатеринбург, Свердловская область , почта
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