Свердловчанин ранил в голову первоклассника, упражняясь в меткости
18:20, 05 Август 2019
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Семилетнего мальчика ранили в голову из пневматического ружья в коллективном саду Нижнего Тагила. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Стрелявший попытался скрыться, но полицейские нашли его в одном из садовых домиков, рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Оказалось, что мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки. После инцидента он перебросил ее на участок соседа. Тот передал ее силовикам. Рядом с местом, где стрелок решил оттачивать свою меткость располагалась тарзанка, где играли дети. Раненый мальчик как раз ждал своей очереди.
«Сотрудники полиции Нижнего Тагила действительно не позволят остаться безнаказанным тому, кто открыл стрельбу вблизи места, где играли дети. Личность „снайпера“ установлена, он понесет за свои „шалости“ предусмотренную законом ответственность», — сообщил Валерий Горелых.
В отношение стрелявшего возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила инициировал вопрос об изъятии из полиции материалов дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
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