Свердловчанин ранил в голову первоклассника, упражняясь в меткости

Семилетнего мальчика ранили в голову из пневматического ружья в коллективном саду Нижнего Тагила. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Стрелявший попытался скрыться , но полицейские нашли его в одном из садовых домиков , рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Оказалось , что мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки. После инцидента он перебросил ее на участок соседа. Тот передал ее силовикам. Рядом с местом , где стрелок решил оттачивать свою меткость располагалась тарзанка , где играли дети. Раненый мальчик как раз ждал своей очереди.





« Сотрудники полиции Нижнего Тагила действительно не позволят остаться безнаказанным тому , кто открыл стрельбу вблизи места , где играли дети. Личность „ снайпера“ установлена , он понесет за свои „ шалости“ предусмотренную законом ответственность», — сообщил Валерий Горелых.



