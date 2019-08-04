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В Екатеринбурге школьник погиб, сорвавшись с крыши заброшенного здания

15:07, 04 Август 2019
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Фото: pixabay
Мальчик гулял со сверстниками по улице Московской.

В Екатеринбурге 15-летний школьник погиб, упав с крыши заброшенного одноэтажного здания на улице Московской. Парень гулял там вместе со сверстниками, которые остались стоять внизу, сообщили в пресс-службе СКР. Школьник погиб еще до приезда врачей. Следственный комитет выясняет все обстоятельства инцидента.

В январе подросток погиб в заброшенной больнице, которая расположена в Зеленой роще. Это произошло несмотря на то, что здание находиось под охраной. Памтник архитектуры планируют реконструировать к 2023 году, стоимость работ оценили в 1,5 миллиарда рублей.

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Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, заброшенное здание, школьник, смерть, Свердловская область , Екатеринбург
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