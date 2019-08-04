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Два человека погибли в ДТП с пятью машинами в центре Екатеринбурга

11:24, 04 Август 2019
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Фото: ГИБДД Свердлолвской области
Водитель не справился с управлением и протаранил автомобили на перекрестке Малышева и Московской.

На улице Малышева произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель Kia, который двигался в сторону Московской, не справился с управлением и протаранил две машины, стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen. Водитель и пассажир ВАЗ, которым было по 23 года, погибли на месте. Еще трех человек, которые находились в салоне Kia и Toyota, доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники МЧС и дорожной инспекции работали на месте аварии. Причины ДТП устанавливаются. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не садиться за руль в утомленном состоянии.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ДТП, травма, смерть
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