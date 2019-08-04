Два человека погибли в ДТП с пятью машинами в центре Екатеринбурга

На улице Малышева произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель Kia, который двигался в сторону Московской, не справился с управлением и протаранил две машины, стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen. Водитель и пассажир ВАЗ, которым было по 23 года, погибли на месте. Еще трех человек, которые находились в салоне Kia и Toyota, доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники МЧС и дорожной инспекции работали на месте аварии. Причины ДТП устанавливаются. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не садиться за руль в утомленном состоянии.