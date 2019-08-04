Спасатели продолжают обследовать Лозьву в поисках пропавших манси

Свердловские спасатели четвертые сутки ищут мужчину и ребенка, которые перевернулись на лодке во время переправы через реку Лозьва. Накануне поиски пришлось отложить из-за сильного дождя — вода прибыла на 41 сантиметр. Спасатели обследовали уже 35 километров по реке от поселка Вижай в сторону Бурмантово, но так никого и не нашли, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В поисках задействованы 46 человек, 13 единиц техники.

Мать и трое детей из семьи Пеликовых вместе со своим знакомым направились в поселок Ушма на моторной лодке днем, 31 июля. Отец семейства их так и не дождался и отправился на поиски. На следующий день нашли перевернутую лодку, а недалеко от нее тела матери и двоих детей. Выяснилось, что семья из народа манси возвращалась домой из больницы. Еще двоих пассажиров лодки найти пока не удалось. Сейчас идет сбор средств на похороны погибших.