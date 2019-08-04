Пассажирский автобус съехал в кювет в Свердловской области

Пассажирский автобус № 5 съехал в кювет на пятом километре дороги « Ревда — СУМЗ». Три пассажира маршрутки получили ушибы , их доставили в больницу , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По предварительной информации , водителю стало плохо во время рейса. Ревдинская прокуратура начала проверку. Будет установлено , когда в последний раз проводился технический осмотр автобуса и прошел ли медицинский осмотр его водитель. Особое внимание обратят на соблюдение нормативов труда и отдыха.



