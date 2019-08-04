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Пассажирский автобус съехал в кювет в Свердловской области

11:50, 04 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Водителю маршрутки в Ревде стало плохо.
Пассажирский автобус № 5 съехал в кювет на пятом километре дороги «Ревда — СУМЗ». Три пассажира маршрутки получили ушибы, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По предварительной информации, водителю стало плохо во время рейса. Ревдинская прокуратура начала проверку. Будет установлено, когда в последний раз проводился технический осмотр автобуса и прошел ли медицинский осмотр его водитель. Особое внимание обратят на соблюдение нормативов труда и отдыха.

Недавно шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге. По предварительным данным, виновником оказался водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории. Пострадавших, сради которых был пятилетний ребенок и беременная женщина, доставили в больницу.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, авария, ДТП, автобус, Свердловская область
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