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Поиски пропавших на реке Лозьва осложнил дождь

11:49, 03 Август 2019
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Фото: pixabay
Уровень воды поднялся на 38 сантиметров. Спасатели продолжают обследовать водоем третьи сутки.

Спасатели третьи сутки ищут пропавших манси из семьи Пеликовых на реке Лозьва. Накануне поиски не дали результатов. Из-за дождя вода поднялась на 38 сантиметров, и это осложняет работу сотрудников МЧС, полиции, следователей, чиновников и волонтеров.

Активное участие в поисках принимают жители поселков Ушма и Вижай — они обследуют реку на лодке. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС, в операции задействовали 13 машин. Всего на поиски семьи вышли 44 человека. Вчера, 2 августа, к спасателям Ивделя подключились специалисты из Екатеринбурга.

Напомним, мать и трое детей отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства отправился их искать. Пропавшие уехали из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, пропали дети, пропал человек, МЧС, поиски, Ивдель, Лозьва, Свердловская область
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