Поиски пропавших на реке Лозьва осложнил дождь

Спасатели третьи сутки ищут пропавших манси из семьи Пеликовых на реке Лозьва. Накануне поиски не дали результатов. Из-за дождя вода поднялась на 38 сантиметров, и это осложняет работу сотрудников МЧС, полиции, следователей, чиновников и волонтеров.

Активное участие в поисках принимают жители поселков Ушма и Вижай — они обследуют реку на лодке. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС, в операции задействовали 13 машин. Всего на поиски семьи вышли 44 человека. Вчера, 2 августа, к спасателям Ивделя подключились специалисты из Екатеринбурга.

Напомним, мать и трое детей отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства отправился их искать. Пропавшие уехали из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.