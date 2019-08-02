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К поискам пропавших на Лозьве подключатся спасатели из Екатеринбурга

08:38, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Мать и трое детей из семьи Пеликовых переправлялись на лодке в поселок Ушма. Домой они так и не вернулись.

Свердловские спасатели продолжают искать пропавших из семьи Пеликовых, о которых стало известно накануне. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, вчера, 1 августа, они обследовали 140 километров акватории реки Лозьва. В поисковой операции участвовали 44 человека, среди которых сотрудники МЧС, полицейские, жители поселков Ушма и Вижай, следователи, администрация Ивделя. Теперь к ивдельским специалистам должны присоединиться екатеринбургские спасатели.

Напомним, мать и трое детей из семьи Пеликовых отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства отправился их искать. Пропавшие уехали из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область , МЧС, переправа, река, погибшие, Лозьва
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