К поискам пропавших на Лозьве подключатся спасатели из Екатеринбурга

Свердловские спасатели продолжают искать пропавших из семьи Пеликовых, о которых стало известно накануне. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, вчера, 1 августа, они обследовали 140 километров акватории реки Лозьва. В поисковой операции участвовали 44 человека, среди которых сотрудники МЧС, полицейские, жители поселков Ушма и Вижай, следователи, администрация Ивделя. Теперь к ивдельским специалистам должны присоединиться екатеринбургские спасатели.

Напомним, мать и трое детей из семьи Пеликовых отправились в поселок Ушма днем 31 июля. До пункта назначения они не добрались, поэтому отец семейства отправился их искать. Пропавшие уехали из Вижая в Ушму на деревянной моторной лодке — ее нашли перевернутой на реке Лозьва. Выяснилось, что семья переправлялась через водоем, когда возвращалась домой из больницы. Затем спасатели обнаружили тела погибшей матери и двух ее детей. Сейчас они продолжают искать еще одного ребенка и водителя лодки.