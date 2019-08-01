Трагедия на реке Лозьва: спасатели нашли тела трех из пяти пропавших
12:36, 01 Август 2019
Семья пыталась добраться до Ушмы на деревянной лодке.
Свердловские спасатели и полицейские вышли на поиски троих детей и двух взрослых, которые пропали во время переправы по реке Лозьва. Они отправились на деревянной моторной лодке из поселка Вижай в поселок Ушма днем, 31 июля. До пункта назначения они так и не добрались, поэтому отец семейства отправился на поиски.
В 17 километрах по течению нашли перевернутую лодку. Позже спасательный отряд нашел в 1,5 километрах от нее тела троих погибших — матери и двоих детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Поиски мужчины, который помогал семье переправляться на лодке и самого младшего ребенка продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в ведомстве. Причина смерти троих человек устанавливают, также следователи выясняют, почему произошла трагедия.
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