Трагедия на реке Лозьва: спасатели нашли тела трех из пяти пропавших

Свердловские спасатели и полицейские вышли на поиски троих детей и двух взрослых , которые пропали во время переправы по реке Лозьва. Они отправились на деревянной моторной лодке из поселка Вижай в поселок Ушма днем , 31 июля. До пункта назначения они так и не добрались , поэтому отец семейства отправился на поиски.





В 17 километрах по течению нашли перевернутую лодку. Позже спасательный отряд нашел в 1,5 километрах от нее тела троих погибших — матери и двоих детей , сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Поиски мужчины , который помогал семье переправляться на лодке и самого младшего ребенка продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности , сообщили в ведомстве. Причина смерти троих человек устанавливают , также следователи выясняют , почему произошла трагедия.



