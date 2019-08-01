Екатеринбуржцы, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме
10:44, 01 Август 2019
Состояние молодого человека, который был за рулем встречной машине, крайне тяжелое.
Состояние екатеринбуржцев, пострадавших в ДТП с челябинским бизнесменом Андреем Косиловым, остается тяжелым. Студентка Анастасия Вяткина находится в коме. Врачи не наблюдают в ее состоянии ни положительной, ни отрицательной динамики. Водителя Lada Vesta Никиту Лаврова прооперировали 31 июля. «Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», — сообщили в минздраве Челябинской области.
ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Челябинской области. Бизнесмен управлял автомобилем«Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Позднее бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
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