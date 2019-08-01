Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Екатеринбуржцы, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме 

10:44, 01 Август 2019
doctor1228627_960_720.jpg
Фото: pixabay
Состояние молодого человека, который был за рулем встречной машине, крайне тяжелое. 
Состояние екатеринбуржцев, пострадавших в ДТП с челябинским бизнесменом Андреем Косиловым, остается тяжелым. Студентка Анастасия Вяткина находится в коме. Врачи не наблюдают в ее состоянии ни положительной, ни отрицательной динамики. Водителя Lada Vesta Никиту Лаврова прооперировали 31 июля. «Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», — сообщили в минздраве Челябинской области.

ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Челябинской области. Бизнесмен управлял автомобилем«Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Позднее бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцы, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, минздрав, авария, больница, ДТП, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
01 августа в 15:00
С Николай Карполь
Народное благоустройство
01 августа в 19:00
С Владимир Шахрин, Надежда Абакумова