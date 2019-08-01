Екатеринбуржцы, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме 

Состояние екатеринбуржцев , пострадавших в ДТП с челябинским бизнесменом Андреем Косиловым , остается тяжелым. Студентка Анастасия Вяткина находится в коме. Врачи не наблюдают в ее состоянии ни положительной , ни отрицательной динамики. Водителя Lada Vesta Никиту Лаврова прооперировали 31 июля. « Молодой человек , которого ранее госпитализировали в ЧОКБ , находится в крайне тяжелом состоянии , в коме», — сообщили в минздраве Челябинской области.





« Равис» ( куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов , повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Челябинской области. Бизнесмен управлял автомобилем«Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Позднее бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдингаРавис»куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движенияповлекших причинение тяжкого вреда здоровью.



