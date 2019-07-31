Свердловская школа заплатила ученице 40 тысяч за прищемленный палец
11:30, 31 Июль 2019
Девочка неудачно попала в дверной проем и лишилась ногтя.
Школа № 87 в Нижнем Тагиле выплатит 40 тысяч рублей ученице, которая прищемила палец на перемене. В феврале 2019 года девочка выходила на лестничную клетку и угодила рукой в створку закрывающейся двери, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Школьница потеряла ноготь на четвертом пальце правой руки. Медика в учреждении не было, поэтому девочку забрали родители и отвезли в больницу. Там школьнице провели операцию под общим наркозом.
После этого прокуратура Дзержинского района направила иск, с требованием взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда. Так как девочка испытала нервное потрясение, школе придется выплатить ей 40 тысяч рублей. После происшествия в учреждении усилили безопасность учеников на выходе и сделали выговор ответственному лицу.
Перед пловом все едины
Зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Мнение Александры Аксеновой.
Новое и интересное
В интересах ребенка
Городские истории
Кто и почему нарушает права детей в России.
Улыбайтесь: кругом видеофиксация
Народное благоустройства
Полезняк на ЕТВ. Как записать ребенка в первый класс
Полезняк
В ночь на 1 февраля родители массово заходят на сайт госуслуг, а с утра перемещаются в МФЦ. Читайте, как сберечь нервы и без проблем отправить ребенка в школу.