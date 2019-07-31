Свердловская школа заплатила ученице 40 тысяч за прищемленный палец

Школа № 87 в Нижнем Тагиле выплатит 40 тысяч рублей ученице , которая прищемила палец на перемене. В феврале 2019 года девочка выходила на лестничную клетку и угодила рукой в створку закрывающейся двери , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Школьница потеряла ноготь на четвертом пальце правой руки. Медика в учреждении не было , поэтому девочку забрали родители и отвезли в больницу. Там школьнице провели операцию под общим наркозом.



