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Свердловская школа заплатила ученице 40 тысяч за прищемленный палец

11:30, 31 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Девочка неудачно попала в дверной проем и лишилась ногтя. 
Школа № 87 в Нижнем Тагиле выплатит 40 тысяч рублей ученице, которая прищемила палец на перемене. В феврале 2019 года девочка выходила на лестничную клетку и угодила рукой в створку закрывающейся двери, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Школьница потеряла ноготь на четвертом пальце правой руки. Медика в учреждении не было, поэтому девочку забрали родители и отвезли в больницу. Там школьнице провели операцию под общим наркозом.

После этого прокуратура Дзержинского района направила иск, с требованием взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда. Так как девочка испытала нервное потрясение, школе придется выплатить ей 40 тысяч рублей. После происшествия в учреждении усилили безопасность учеников на выходе и сделали выговор ответственному лицу.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, школа, дети, травма, компенсация, Свердловская область
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