В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков

Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта. Автомобилист двигался со стороны Мариупольской развязки в сторону улицы 40 лет Комсомола. Он наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора справа налево по ходу движения машины, сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Мальчики получили черепно-мозговые травмы и переломы голени. Их доставили в ДГКБ № 9.

Кроме того, вчера в 12 часов на перекрестке улиц Токарей — Крауля автобус № 85 при повороте сбил мужчину и женщину. Водитель автобуса заявил, что пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора. Прокуратура проводит проверку. Специалисты установят, когда проводили техосмотр транспортного средства, состояние здоровья водителя, соблюдение нормативов труда и отдыха, а также изучат записи с камер, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. По результатам проверки ведомство примет решение.