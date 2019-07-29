Студентка попала в кому после аварии с челябинским бизнесменом

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, ехавший на Lexus, не пострадал. ДТП произошло накануне в Аргаяшском районе Челябинской области. По предварительным данным регионального ГУ МВД , Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем. « Мне сказали , что пытаются это все замять», — сказал один из пассажиров Lada Vesta 74.ru. Бизнесмен Андрей Косилов , что сел за руль нетрезвым , бывший чиновник опроверг. Сам Андрей Косиловехавший на Lexus, не пострадал. ДТП произошло накануне в Аргаяшском районе Челябинской области. По предварительным данным регионального ГУ МВДLexus выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем., — сказал один из пассажиров Lada Vesta 74.ru. Бизнесмен Андрей Косилов заявил , что готов оказать любую помощь пострадавшим. Информацию о томчто сел за руль нетрезвымбывший чиновник опроверг.

Студентка из Екатеринбурга попала в кому после ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской областиа ныне бизнесменом и генеральным директоромРависа» куда входит Среднеуральская птицефабрикаАндреем Косиловым., — цитирует 74.ru челябинский минздрав. Еще два пассажира Lada Vesta получили переломы и ушибы.