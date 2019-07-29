Студентка попала в кому после аварии с челябинским бизнесменом
12:55, 29 Июль 2019
Владелец Среднеуральской птицефабрики Андрей Косилов выехал на встречку и спровоцировал ДТП, считают в полиции.
Студентка из Екатеринбурга попала в кому после ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области, а ныне бизнесменом и генеральным директором «Рависа» куда входит Среднеуральская птицефабрика, Андреем Косиловым. «Девушку прооперировали. Она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. У нее травма мозга», — цитирует 74.ru челябинский минздрав. Еще два пассажира Lada Vesta получили переломы и ушибы.
Сам Андрей Косилов, ехавший на Lexus, не пострадал. ДТП произошло накануне в Аргаяшском районе Челябинской области. По предварительным данным регионального ГУ МВД, Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем. «Мне сказали, что пытаются это все замять», — сказал один из пассажиров Lada Vesta 74.ru. Бизнесмен Андрей Косилов заявил, что готов оказать любую помощь пострадавшим. Информацию о том, что сел за руль нетрезвым, бывший чиновник опроверг.
Бокс на любителя
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
Новое и интересное
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Переломка
Жизнь после реабилитации
Феномен «Гарри Поттера»