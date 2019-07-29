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Рабочий завода УГМК погиб во время пожара в кислородном цехе

18:56, 29 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Причины происшествия на Среднеуральском предприятии устанавливают специалисты.

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Реже (входит в структуру УГМК) произошел пожар. В пресс-службе МЧС сообщили, что один человек погиб, еще одного доставили в больницу с серьезными ожогами. Огонь возник во время сброса кислорода в атмосферу.

Площадь пожара составила 25 квадратных метра. В тушении задействовали 14 человек и пять единиц техники. Повреждено оборудование одного из отделений кислородно-компрессорного цеха, но на работе предприятия происшествие не отразится. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты. Региональный следственный комитет инициировал проверку. На место происшествия направлена следственная группа, криминалисты, также работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры. Будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , УГМК, пожар, происшествие, погибшие, завод
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