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Во время экскурсии на реку Реж утонул 12-летний детдомовец

13:16, 27 Июль 2019
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Фото: СУ СКР по Свердловской области
Мальчик был в составе группы сверстников, которых сопровождал вожатый.

Силовики расследуют обстоятельства похода на природу, который закончился трагедией. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской областит Валерий Горелых, днём 26 июля 2019 года в дежурную часть поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, кооторый утонул в реке Реж, в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.

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«Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребёнка было поднято водолазами Службы спасения Свердловской области. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — прокоментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области со своей стороны также организовала проверку по факту гибели ребёнка.

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Происшествия, дети, дети на дорогах, ЧП, гибель, прокуратура Свердловской области, ГУ МВД по Свердловской области, СК РФ по Свердловской области, река
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