Во время экскурсии на реку Реж утонул 12-летний детдомовец

Силовики расследуют обстоятельства похода на природу, который закончился трагедией. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской областит Валерий Горелых, днём 26 июля 2019 года в дежурную часть поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, кооторый утонул в реке Реж, в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.