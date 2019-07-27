Во время экскурсии на реку Реж утонул 12-летний детдомовец
Силовики расследуют обстоятельства похода на природу, который закончился трагедией. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской областит Валерий Горелых, днём 26 июля 2019 года в дежурную часть поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, кооторый утонул в реке Реж, в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.
Прокуратура Свердловской области со своей стороны также организовала проверку по факту гибели ребёнка.
«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.